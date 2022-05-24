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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الزهور يحصد 45 ميدالية في بطولة كأس مصر لسباحة الأساتذة

صدى البلد

توج أساتذة السباحة بنادي الزهور ب 45 ميدالية متنوعة في بطولة كأس مصر لسباحة الأساتذة التي أقيمت بنادي نيو جيزا وشملت 14 مرحلة عمرية مختلفة بداية من 25 عاما وحتى +90 عاما.

واستطاع فريق نادي الزهور تحقيق انجاز غير مسبوق بالحصول على  45 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات و 17 ميدالية فضية و 18 برونزية.
وجاءت نتائج السيدات كالتالي: 
أحرزت اللاعبة فرح محمد 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية و برونزية.
وفازت هايدي اشرف ب 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين.
وتوجت آن تيسير ب 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.
وفازت رانيا الشوربجي بميدالية ذهبية.
وأحرزت مريم حسين 5 ميداليات بواقع  3 فضيات وبرونزيتين.
وحققت نهى مسعد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين و 3 برونزيات.
وأحرزت ياسمين مسعد ميداليتين بواقع فضية وبرونزية.
وعلياء ابراهيم ميدالية فضية.
وهنا معتز ميدالية برونزية

وجاءت نتائج الرجال كالتالي: 
توج محمد مسعد ب 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.
وأحرز مهند أشرف ميدالية ذهبية.
وفاز محمد وليد ب 3 ميداليات فضية.
وتوج كل من: محمد علمي بفضية، وعمرو سامي بفضية، ومحمد طارق ببرونزيتين، وحسام عبدالسلام ببرونزيتين، وشريف سامي ببرونزيتين، وأحمد أبو طالب ببرونزية.

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