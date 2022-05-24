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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

أكد كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن مجلس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لم يتعامل معه باحترافية، قبل رحيله عن تدريب الفراعنة.

وقال كيروش في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” :" لا أريد أن أتحدث الآن، ليس لدي ما أتحدث عنه بعد، جمال علام ومجلس إدارة اتحاد الكرة لم يحترموني، يمكن أن تسألوا وليد العطار على ما حدث في مكتبه".

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واصل:" اليوم أستطيع أن أفهم لماذا لم يكشف كل من محمد شوقي وعصام الحضري تفاصيل ما حدث قبل رحيل الجهاز الفني، بالطبع لأنهم استمروا في الجهاز الفني ويخافان التحدث".

أشار:" السيد وليد العطار أيضا خائف أن يتحدث لكنه كان شاهدا ومترجما لتلك الواقعة التي شهدت عدم احترام جمال علام لي.. لكن وائل جمعة ودي سا يمكن أن يتحدثا".

وكان اتحاد الكرة، أعلن في شهر أبريل الماضي، رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب الفراعنة، بعد 7 أشهر من توليه المهمة، وعين إيهاب جلال خلفا له.

وتولى كيروش، منتخب مصر في شهر سبتمبر الماضي، خلفا لحسام البدري، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء الأداء.

وقاد كارلوس كيروش، منتخب مصر لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون مؤخرا، لكنه خسر أمام السنغال بركلات الحظ الترجيحة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كما قاد كارلوس كيروش منتخب مصر للتأهل إلى الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لكنه خسر أيضا أمام السنغال بركلات الحظ.

 

 

 

كيروش منتخب مصر الحضري محمد شوقي وليد العطار

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