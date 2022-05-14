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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 حراس على رادار المنتخب.. عصام الحضري يكشف حقيقة تقرير كيروش.. فيديو

منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى

فجر عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني مفاجآة من العيار الثقيل حول التقرير الصادر عن علاقته مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة الكبار.

 

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة إيهاب جلال للمشاركة ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار والدخول في معسكر تدريبي تمهيدا لخوض مباراة غينيا خلال شهر يونيو المقبل.

 

قال عصام الحضري إن الإنسان الناجح عليه العمل بصمت واحترافية ويغلق أذنيه عن الانتقادات السلبية حتى يحقق أهدافه مؤكدا أنه يسير على هذا النهج في التدريب، كما كان يفعل من قبل وقت أن كان لاعبا.

 

وشدد عصام الحضرى خلال تصريحات تلفزيونية أنه يتعامل مع حراس مرمى المنتخب الوطنى كأصدقاء وليس كمدرب مؤكدا على ثقته الكاملة في حراس مرمى الفراعنة الأربعة.

ولفت مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني أنه على مدار سبع شهور لم يصدر منه أي مشكلة مع حراس الفراعنة لافتا إلى أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى لم يتدخل في اختصاصاته وكان يتركه يعمل بكل حرية.
 

تقرير فشنك

وأكد عصام الحضرى أن التقرير الذى تم تداوله خلال الفترة الماضية بشأن إدانة كيروش له بـ "الفشنك" موضحا أن عمله مع الخواجة يعادل 15 سنة في التدريب لافتا إلى أنه تعلم منه الكثير وسيستفيد أيضا من إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمنتخب الوطنى.
 

وأتم: إيهاب جلال لم يرفض تواجده في الجهاز الفني مشيرا إلى أن باب الفراعنة مفتوح للجميع بشرط التألق والتركيز الكامل في المباريات حتى يتمكن الحارس من حجز مكانه في المنتخب.

 

وأشار مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى إلى أنه يتابع الـ 18 حارسا في الدورى المصرى ولكن 7 حراس فقط هم من استطاعوا لفت نظره مشيرا إلى أنه يتابع محمد الشناوى حارس الأهلى ويتمنى له التوفيق والتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى موجها رسالة لـ أبو جبل حارس الزمالك: سد ودانك عن الانتقادات وركز وما تسمعش لحد.
 

ونوه عصام الحضرى إلى أن التجاوزات التي تعرض لها منتخب مصر الوطنى أمام السنغال في تصفيات كأس العالم الأخيرة لم يراها خلال مسيرته الكروية وقال: لعبت في أفريقيا 25 سنة ولم أر مثل هذا العنف من الجمهور ولم نتوقع كل هذه الإساءة والتجاوزات.

عصام الحضري منتخب مصر كارلوس كيروش إيهاب جلال كوت ديفوار مباراة غينيا الأهلى محمد الشناوي السنغال تصفيات كأس العالم

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