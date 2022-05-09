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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يكشف حقيقة الخلاف مع إيهاب جلال

عصام الحضري
عصام الحضري

كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الحراس الأربعة بالنسبة له رقم واحد ولا يوجد من هو أفضل من الأخر.

ونفى الحضري وجود مشكلة بينه وبين إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال الحضري عبر قناة أون تايم سبورتس: "نحن أسرة واحدة في المنتخب وذلك كان أول حديث لي مع حراس المرمى، هدفنا واحد، أمنح حراس المنتخب نصائح من خبرتي من أجل تحقيق هدفنا لصالح منتخب مصر".

وأضاف "قلت لحراس المرمى أنني صديقا لهم وطالبتهم بتحطيم أرقامي القياسية مع المنتخب وسأكون سعيد بذلك".

وعن ترتيب حراس مرمى المنتخب شدد الحضري "لا يوجد حارس مرمى رقم واحد بالنسبة لي ولكن الأربع حراس مرمى في المنتخب رقم وعليهم التنافس ومن يأتي له الفرصة يتمسك بها".

وكشف الحضري "أرشح محمد صبحي ومحمود جاد لو حصلوا على فرصة الاحتراف من الآن سيصلان إلى مكانة كبرى، نفس الأمر بالنسبة لمحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ولكن فترتهم ستكون أقصر بالتأكيد".

ووجه الحضري رسالة قائلا: "أشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الثقة التي تم وضعها فيّ أنا ومحمد شوقي بالاستمرار مع الجهاز الفني".

واختتم تصريحاته "هناك بعض الناس قالوا أن هناك مشكلة بين الحضري وإيهاب جلال وذلك غير صحيح وهو كان أول من رحب باستمراري".

عصام الحضري منتخب مصر إيهاب جلال محمد صبحي محمود جاد

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