الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

الكثير من التفاصيل عن حادث طفلة بورسعيد "الطفلة حنين" كشفتها والدتها خلال حديثها لـ"صدى البلد"، بعد وفاة ابنتها متأثرة بجراح نجمت عن طلق خرطوش كان يحمله بلطجي في زفة عروس أثناء مروره أسفل شرفة منزل الفقيدة، التي خرجت كحال الأطفال ابتهاجا بالعرس، فكانت على موعد مع القدر.

حادث طفلة بورسعيد

والدة طفلة بورسعيد الأم المكلومة روت عن ابنتها شهيدة بورسعيد الكثير من تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة حنين خلال حوار خاص لـ"صدى البلد" مع والدتها عن الجاني الذي أودى بحياة ابنتها.

وللمزيد حول حادث بورسعيد الذي أودى بحياة الطفلة حنين التي باتت قضيتها معروفة بـ"قضية طفلة بورسعيد" شاهد الفيديوجراف التالي: