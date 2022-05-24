مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

أزمة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب صعدت على السطح مجددًا، بعد القبض على حسام حبيب بتهمة سب وقذف شيرين عبد الوهاب وابنتيها أثناء وجودهم جميعًا في فيلتها الخاصة بمنطقة الشيخ زايد.

تفاصيل القبض على حسام حبيب

تفاصيل مشاجرة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب رواها جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، الذي أكد أن واقعة الخلاف بين موكله حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب كانت في العاشرة مساء أمس الأول، الأحد، أثناء وجوده في فيلا الزوجية الخاصة بشيرين، حيث إنهما يعيشان معا حسب قوله، بعد أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود، من بينهم سارة الطباخ، مديرة أعمال شيرين، وسائقها الخاص، وسيدتان أخريان.

وقال جميل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب، إن حسام حبيب قال في التحقيقات إن خلافا نشب بينهما أمس، وطلبت منه شيرين مغادرة الفيلا، وفي المقابل طلب منها ملابسه ليغادر، وطلب أيضا مفتاح الخزينة ليحصل على سلاحه الخاص، ليفاجأ بحضور سارة الطباخ لتخطره بأن شيرين اتصلت بالشرطة وأنها في طريقها للقبض عليه، فانتظر وتحرك معها.

وللمزيد حول مشاجرة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب وتفاصيل القبض على حسام حبيب والتحقيق معه في نيابة الشيخ زايد 2، شاهد الفيديوجراف التالي: