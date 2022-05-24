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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

لجنة تحكيم الأفلام
لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

التقط المخرج يسري نصر الله عددا من الصور الرسمية مع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة التي يرأسها ضمن فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي. 

يسري نصر الله 

وظهر المخرج يسري نصر الله صباح اليوم في كان، ونشر الحساب الرسمي للمهرجان صوره مع  الممثلة الكندية منية شكري، والمخرج المؤلف البلجيكي لورا وانديل، والممثل الفرنسى فيليكس مؤاتي، والناقد الفرنسى جان كلود راسبينجياس.

كشف المخرج يسري نصر الله عن تفاصيل فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "أسطورة زينب ونوح" والذي من المقرر أن يقوم بتصويره في فصل الشتاء.

لجنة التحكيم 

وقال يسري نصر الله في لقاء ببرنامج mbctrending: إن فيلم أسطورة زينب ونوح لابد أن يتم تصوير العمل في فصل الشتا أو الخريف حيث أن أحداث العمل تدور في هذه الفترة عبارة عن سيول وأمطار ولا تصلح تصويرها في الصيف.

وأضاف يسرى نصر الله : تدور أحداث العمل في إطار اجتماعى عبارة عن طفلين ولد وبنت والدتهما تتوفي يوم الأربعاء ويقرران أن يختبئا في الصندوق لرغبتهما في دفن والدتهما يوم الجمعة حتى لا تتعرض بعذاب القبر والفيلم من تأليف أحمد الزغبي.

يسري نصر الله وعضوات لجنة التحكيم 

وتستمر النسخة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما حول العالم، تفوقا كبيرا للمواهب العربية والمصرية، وتقلد مواهب شهيرة مناصب هامة.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وتضم اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وتضم قائمة ضيوف مهرجان النجم الإسباني خافيير بارديم، الذي يلتقي مع الصحفيين والنقاد يوم الجمعة 27 مايو، فيما تقام ندوة الفنان الدنماركي مادس ميكلسن يوم السبت 26 مايو.

يسرى نصر الله مهرجان كان السينمائي الدولي الافلام القصيره المخرج يسرى نصر الله Arts Entertainment

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يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

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