يسري نصر الله رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن اختيار المخرج يسري نصر الله كرئيس للجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية.

ومن المقرر أن تضم لجنة مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي أربعة أعضاء بخلاف المخرج الكبير يسري نصر الله.

اعضاء لجنة التحكيم

وكان قد حل المخرج يسري نصر الله خلال الأسابيع القليلة الماضية ضيف علي كاميرا صدى البلد للحديث عن مسلسله الجديد “منورة بأهلها”، والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تمكن من التواجد داخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر المنصة منذ الأسابيع الأولي لطرحه وحتي الآن.

وفي السطور التالية نرصد أبرز تصريحات مخرج منورة بأهلها:

1- أول العوامل التى دفعتنى للموافقة على مسلسل منورة بأهلها هو السيناريو الجيد الذى كتبه محمد أمين راضي.

2-كنت أشعر بسعادة خلال قراءة السيناريو ، وأردت أن أجعل المشاهد يشاركنى تلك السعادة من خلال تقديم العمل على الشاشة .

3-محمد أمين رضي مؤلف جيد جداً، وقام بكتابة مسلسل منورة بأهلها بشكل رائع ، وكلانا يجمعنا الشغف بحكايات بألف ليلة وليلة.

4-لعل التغيرات الكلية التى شهدتها محافظة القاهرة فى السنوات الأخيرة كانت من أكثر الصعوبات التى واجهتنا خلال تصوير منورة بأهلها ، خاصة وأن العمل تدور أحداثه من عام 1989 الى 2010 أى أن الأحداث تدور فى فترة زمنية تقترب من 21 عاماً .

5- مسلسل منورة بأهلها فى الأساس عمل خيالى رغم أن له صدي فى الواقع، ولكن اختلاف القاهرة فى السنوات الأخيرة أكد انه عمل من الخيال ، ولو كنا ارتبطنا بمعالم القاهرة لكان العمل أصبح واقعيا بشكل زائد عن الحد .

6-مسلسل “منورة بأهلها” استغرق تصويره ١٢ أسبوعا.

7-لا يوجد عمل فني غير مرهق بالنسبة لصانعه، وعليه أن يجد الطريقة التي يقوم من خلالها بإخراج هذا العمل للمشاهد بالشكل الذي يجعله يدخل إلى وجدانه.

8-القاسم المشترك بين كل الممثلين الذين أتعامل معهم في أعمالي الفنية هو أن كل منهم يذهب إلى الشخصية، أي لا بد أن يغير الممثل جلده حتى يقنع المشاهد بالدور الذي يلعبه داخل الأحداث.

9-لابد أن يشعر الممثل وكل العاملين في أي مشروع فني أنهم أصغر من المشروع الفني، وهو الأمر الذي أطبقه على نفسي.

10-المنصات الالكترونية تمنح المخرج حرية أكبر ، لان الرقابة تكون أكثر تفمهاً فى حال العرض على المنصات الالكترونية عن شاشات التليفزيون.

11-فمسلسل مثل القاهرة منورة من الصعب ان يمر هكذا فى حال عرضه على الشاشات المفتوحة.

12-من المخطط أن يتم تقديم جزأين جديدان من مسلسل منورة بأهلها.

13-اعتزال المخرج داود عبد السيد الإخراج: خسارة للسينما وله بشكل شخصي