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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر رزيق: يسري نصر الله وافق على مشاركتي فى منورة بأهلها رغم عدم إعجابه بفيلمي

عمر رزيق
عمر رزيق

كشف الفنان عمر رزيق عن كواليس اختيار المخرج يسري نصر الله له  للمشاركة في بطولة مسلسل “ منورة بأهلها ” ، والذى عرض خلال الفترة الماضية . 

وقال عمر رزيق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه رشح للمخرج يسرى نصر الله عن طريق أحد مساعديه ، حيث كان يبحثان عن فنان شاب لتجسيد الشخصية التي لعبتها ضمن أحداث مسلسل منورة بأهلها . 

وتابع عمر رزيق : أحد مساعدي المخرج يسري نصر الله أرسل فيلم قصير قمت ببطولته وإخراجه وتأليفه إلى المؤلف محمد أمين راضي ، والذى أرسله الى المخرج يسري نصر الله ، الذى وافق على الترشيح ، ولكن حين جلست معه أكد أن فيلمى لم ينل إعجابه ، ولكن أدائي التمثيلي أعجبه . 

وكان وقد تمكن مسلسل منورة بأهلها من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip، وذلك بعد طرح ثالث حلقاته.

واحتل مسلسل منورة بأهلها المركز الثالث  في القائمة التي تضم 10 أعمال هي الأعلي مشاهدة في مصر ، حيث نجح المسلسل في احتلال المركز الثالث  بدلا من مسلسل وسط البلد ، الذي كان يحتل المرتبة ذاتها.  

مسلسل منورة بأهلها من بطولة غادة عادل وليلي علوي وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وناهد السباعي وأحمد حاتم  وسلوى عثمان وسلوى خطاب وسلوى محمد علي بالإضافة إلى ظهور رانيا يوسف كضيفة شرف.


تبدأ أحداث مسلسل منورة بأهلها  باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال ، والعمل من اخراج يسري نصر الله و تأليف محمد امين راضي.

عمر رزيق الفنان عمر رزيق محمد أمين منصة شاهد vip باسم سمرة منصة شاهد المخرج يسرى نصر الله محمد أمين راضى المؤلف محمد أمين راضي منورة باهلها مسلسل منورة باهلها

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