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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منورة بأهلها الحلقة 8 .. ليلى علوي تجبر ابنها على قتل أبيه

منورة بأهلها
منورة بأهلها

طرحت الحلقة الثامنة من مسلسل منورة بأهلها، عبر منصة شاهد vip ، والذي يقوم ببطولته عدد  كبير من الفنانين. 

وحملت الحلقة الثامنة من مسلسل منورة بأهلها العديد من التفاصيل ومنها قيام ليلي علوي ( سلوى شاهين )  بإجبار نجلها أيمن ( عمر رزيق )  على قتل والده ، ثم قامت بتهديده بعدما حاول الأخير قتل مهاب ( محمد حاتم ) . 

أما عاليا ( غادة عادل ) فمازالت تسترجع ذكرياتها مع الضابط ( أحمد السعدني ) ، وتم الكشف خلال الحلقة الثامنة من مسلسل منورة بأهلها عن الدوافع التي جعلت سلوي شاهين ( ليلي علوي ) تسلك هذا الطريق.

تمكن مسلسل منورة بأهلها من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip، وذلك بعد طرح ثالث حلقاته.

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واحتل مسلسل منورة بأهلها المركز الثالث  في القائمة التي تضم 10 أعمال هي الأعلي مشاهدة في مصر ، حيث نجح المسلسل في احتلال المركز الثالث  بدلا من مسلسل وسط البلد ، الذي كان يحتل المرتبة ذاتها.  

مسلسل منورة بأهلها من بطولة غادة عادل وليلي علوي وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وناهد السباعي وأحمد حاتم  وسلوى عثمان وسلوى خطاب وسلوى محمد علي بالإضافة إلى ظهور رانيا يوسف كضيفة شرف.


تبدأ أحداث مسلسل منورة بأهلها  باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال ، والعمل من اخراج يسري نصر الله و تأليف محمد امين راضي

منورة باهلها سلوي عثمان ليلى علوي سلوى محمد علي رانيا يوسف غادة عادل يسرى نصر الله باسم سمرة منصة شاهد vip منصة شاهد مسلسل منورة باهلها

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