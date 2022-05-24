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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 385 كجم أغذية وعصائر لتغير خواصها وتحرير 9 محاضر بأسوان

جانب من جهود لجنة
جانب من جهود لجنة التفتيش الصحية بأسوان

استكملت اللجنة المكلفة بالمرور على الأسواق برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان وعضوية مسئولى مديريات الصحة والتموين والبيئة وجهاز حماية المستهلك ، بالإضافة لرئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه ، وأيضاً العاملين بالأحياء، سلسلة حملاتها الرقابية المفاجئة على منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق والحد من إرتفاع الأسعار ، مع التأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

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وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على العديد من المنشآت لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

ولفت إلى أن هذه الحملات أسفرت عن إعدام 275 كجم أغذية متغير الخواص ، و 110 لتر عصائر متغير الخواص ، مع تحرير 9 محاضر جنح صحية ، وذلك بإشراف من مصطفى صديق مراقب أول الأغذية بالمديرية ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع .

على جانب أخر إختتمت جامعة أسوان أعمال القافلة الطبية الثانية بدولة تنزانيا خلال شهر مايو الجارى وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القارة الأفريقية بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان ورئيس القافلة بأن القافلة اختتمت أعمالها الطبية بإجراء 90 عملية جراحية ، وقد إستكمل فريق العمل الطبي الموفد إلي دولة تنزانيا بجزيرة انجوا.

وقام الدكتور أحمد صلاح بإجراء 38 عملية جراحية تخصص المسالك، وكان قد سبق إجراء 27 عملية جراحية تخصص عظام وإجراء 25 عملية جراحية تخصص مسالك بمستشفي كيفونجي بزنجبار ليكون حصاد العمليات التي أجرتها القافلة الطبية بتنزانيا 90  عملية جراحية.

وأوضح عميد كلية الطب ورئيس القافلة أنه تم توقيع الكشف الطبى علي أكثر من ألف مريض في مختلف التخصصات مع تقديم العلاج بالمجان حيث أن القافلة لم تكن خدمية فقط ، ولكنها كانت تعليمية لنقل الخبرات لخلق كوادر طبية في تخصص المسالك والعظام بدولة تنزانيا.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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