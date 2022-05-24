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رئيس التحرير
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ثقافة

قنديل: أعمال الفن بنكهة فرعونية هدية للدولة.. وفروع ضي ستملأ الوطن العربي

هشام قنديل
هشام قنديل

قال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن افتتاح جاليري ضي الزمالك الأحد المقبل بمعرض استعادي للفنان الكبير الدكتور محمد عبلة، بداية لافتتاح سلسلة فروع للمؤسسة بمصر والعالم العربي.

وأضاف قنديل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على هامش استقباله عددا من الزوار المصريين والعرب لمعرض "الفن بنكهة فرعونية" المنعقد بجاليري ضي بالمهندسين، أن مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون تستهدف نشر الفن التشكيلي المصري في الأقطار العربية وبلدان القارة السمراء وأوروبا، عبر رؤية طموحة بشراكات واسعة مع محبي الفنون، لافتا إلى أن قصر جاليري ضي الزمالك واجهة مشرفة للفن التشكيلي المصري وإضافة إلى ساحات الإبداع التي تفتح أبوابها أمام الشباب والفنانين الحقيقيين.

وتابع قنديل؛ مؤكدا أن فروع "ضي" تحت التأسيس حاليا تشمل أماكن متنوعة، منها ورش صناعة مستلزمات الإنتاج الفني للتشكيليين بمنطقة أبو رواش الاستثمارية، وجاليري بالتجمع الخامس ضمن خطة نشر الفنون بالمدن الجديدة، وملتقى دائم للتشكيليين العرب بقرية الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر رملة الأنجب بمركز أشمون بالمنوفية على مساحة خمسة أفدنة ليكون أول "سمبوزيوم" بالريف المصري والعربي كله.

وأكد رئيس أتيليه العرب أن "ضي" لا تنافس مثيلاتها الحكومية في مصر أو أي دولة عربية، لكنها تكمل الصورة الجمالية عبر الدور المدني الحقيقي الداعم لمسيرة الإبداع، مشيرا إلى أن المشهد التشكيلي يستوعب دخول مؤسسات مدنية جديدة تدعم دور الدولة وتكمله في رعاية الفنون والفنانين.

وكشف قنديل عن تخصيص مبلغ 700 ألف جنيه مصري لجوائز مسابقة "الفن بنكهة فرعونية" والتي يرعاها صاحب الفكرة الفنان السعودي الشيخ طلال زاهد، والذي قرر إهداء الأعمال الفائزة بجوائز المراكز الأولى بكل فرع منها إلى المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات، عرفانا لدور مصر وحضارتها وتاريخها الحافل بالفن الأصيل والتراث الممتد.

ونوه قنديل؛ إلى أن المراكز الأولى بكل فرع من فروع المسابقة خصص لها مبلغ 70 ألف جنيه، وتم تخصيص 50 ألف جنيه للفائز بالمركز الثاني، و 30 ألف جنيه للمركز الثالث بكل فرع، مؤكدا على استدامة المسابقات الفنية لأتيليه العرب في خدمة المواهب الحقيقية.

وحدد قنديل السبت 4 يونيه المقبل لإقامة حفل توزيع جوائز مسابقة "الفن بنكهة فرعونية" وإعلان الأعمال الفائزة وتكريم لجان التحكيم، وكذا الإعلان رسميا عن إهداء تلك الأعمال إلى الدولة المصرية ممثلة في المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات.

وقدم قنديل التهنئة للفنان التشكيلي الكبير الدكتور محمد عبلة بعد فوزه بأرفع وسام ألماني في الفنون والثقافة، مؤكدا فخر أتيليه العرب بأن يكون أول معرض يستضيفه جاليري ضي الزمالك للفنان الكبير الذي أفرج لجمهوره عن مقتنيات لم يشهدها كثيرون من نتاج يديه وعقله وروحه الفنية العالية.

الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي الزمالك للفنان الكبير الدكتور محمد عبلة الفن بنكهة فرعونية

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