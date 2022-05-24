%99.2 نسبة حضور طلاب إعدادية ببورسعيد لأداء امتحانات اليوم

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هو 12603 طلاب مع تسجيل 98 حالة غياب بنسبة حضور عامة بلغت 99.23% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم 12701 طالب وطالبة.
وقال وكيل وزارة تعليم بورسعيد، إن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة أدوا اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 الامتحانات فى مادتى الهندسة بالفترة الأولى و التربية الفنية بالفترة الثانية وفقا للجدول المعلن مسبقا.
وأشار الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد إلى أن 202 طالب وطالبة من حالات الدمج أدوا إمتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما أدى 43 طالبا وطالبة بنظام المنازل الإمتحان بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.
وأضاف وكيل وزارة تعليم بورسعيد إن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية لم تتلق أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الإمتحانات لهذا اليوم.