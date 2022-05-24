%99.2 نسبة حضور طلاب إعدادية ببورسعيد لأداء امتحانات اليوم

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هو ‏‏12603 ‏طلاب مع تسجيل 98 حالة غياب بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99.23% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى ‏وعددهم ‏‏12701 طالب وطالبة.‏

وقال وكيل وزارة تعليم بورسعيد، إن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة أدوا اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 الامتحانات فى مادتى الهندسة بالفترة الأولى ‏و ‏التربية الفنية بالفترة الثانية وفقا للجدول المعلن مسبقا.‏

وأشار الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد إلى أن 202 طالب وطالبة من حالات الدمج أدوا إمتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما ‏أدى 43 طالبا وطالبة ‏بنظام ‏المنازل ‏الإمتحان ‏بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

وأضاف وكيل وزارة تعليم بورسعيد إن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية لم تتلق أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما ‏لم ‏يتم ‏رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الإمتحانات لهذا اليوم.‏