رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية يعلن خطة التغطية الإعلامية لموسم الحج

أعلن اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، عن الترتيبات النهائية وخطة العمل التي اعتمدها الاتحاد لتغطية موسم الحج للعام الحالي 1443هـ.

وقال رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية - في تصريح اليوم الثلاثاء: "إن هيئة الاتحاد ناقشت خلال اجتماعها اليوم عبر الفيديو كونفراس، وفي إطار التعاون والتنسيق والتشاور بين الاتحاد ووزارة الإعلام السعودية، ترتيب وتنظيم موسم الحج لهذا العام، والتي تعتمد على أن الاتحاد جزء لا يتجزء من فريق وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع وإبراز جهودها في تسخير جميع الإمكانيات وتذليل الصعوبات حتى ينعم الحجاج بأجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان، وتسليط الضوء على هذه الجهود عن طريق توفير جميع الخدمات الهندسية والبرامجية والبيانات الإعلامية والدعم اللوجستي للصحفيين والإعلاميين في الدول الأعضاء".

وأشار إلى أن الاتحاد قرر تعيين ضباط اتصال بالاتحاد لتشكيل حلقة وصل بين وزارة الإعلام السعودي وهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وبين الدول الأعضاء، وتوزيع البث المباشر وبيانات تشغيل الأقمار الصناعية والتغطيات التلفزيونية لكل الدول الأعضاء.

وأضاف "كما قرر الاتحاد ترشيح أسماء إعلاميين من الدول الأعضاء المستهدفة لاستضافتهم لنقل أحداث الحج بشكل مباشر مع العمل على تزويدهم بجميع المعلومات الإعلامية، ودعوة الإعلاميين من الدول الأعضاء للمشاركة في المؤتمرات الصحفية قبل وخلال وبعد الحج للمشاركة في تقييم العمل الجمعي للاتحاد ومعرفة ما يدور على أرض الواقع بشكل مستمر ومتواصل، فضلا عن كيفية معالجة أية إشكاليات قد تظهر أثناء أداء المناسك".

ونوه بأن الاتحاد قرر تدشين أول أكاديمية للوسائل الإعلامية السمعية والبصرية بجدة بمقر الاتحاد، على أن تقوم الأكاديمية بتوفير منح تدريبية لجميع الدول الأعضاء بالمجان، كما قرر تنظيم مسابقة لاختيار أفضل برنامج ديني إذاعي وتليفزيوني، وأفضل مقدم برامج اذاعية وتليفزيونية بالتنسيق مع الإذاعة المصرية.