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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توقف لأكثر من عام.. تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى الغردقة العام

جهاز الرنين المغناطيسي
جهاز الرنين المغناطيسي

دخل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى الغردقة العام، إلى الخدمة مجددا بعد توقف دام لاكثر من عام.

واطمأن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، على إعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى الغردقة العام، بعد إجراء تحديث للجهاز ليقدم خدمة أشعة الرنين المغناطيسي لجميع أبناء المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى الغردقة العام، هو الأفضل من حيث الإمكانيات من أي جهاز رنين مغناطيسي آخر على مستوي المحافظة، حتى يمكن تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء المحافظة بالقطاع الصحي الحكومي.

على الجانب نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر قافلة طبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات و الوحدة الصحية بقرية النصر التابعين لإدارة سفاجا الصحية  على مدار يومان والكشف علي ٢٠٧ مواطن.

واقيمت قافلة طبية  بالوحدة الصحية بأم الحويطات و الوحدة الصحية بقرية النصر التابعين لإدارة سفاجا الصحية يومي ٢٢ و٢٣ مايو ٢٠٢٢.

وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج  لعدد  ٢٠٧ حالة بمختلف التخصصات الطبية، واجراء عدد ٤٧ فحص معملي، واجراء عدد ٢٢ اشعة و سونار، واجراء عدد  ٣١ حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة.

كما شهدت القافلة إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

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مستشفى الغردقه وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر جهاز الرنين المغناطيسي مستشفى الغردقة العام

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