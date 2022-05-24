روسيا تحظر 154 عضوًا بمجلس اللوردات البريطاني من دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم/الثلاثاء/، أنها حظرت 154 عضوًا بمجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني من دخول الأراضي الروسية، ردًا على قرار لندن في مارس الماضي بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) تقريبًا على قائمة العقوبات.



وقال بيان للخارجية الروسية، نُشر على موقعها الرسمي : "ردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في مارس الماضي بإدراج كامل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على قائمة العقوبات تقريبًا، وعلى أساس المعاملة بالمثل، جرى فرض قيود شخصية على 154 عضوًا في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني بمنعهم من دخول الأراضي الروسية".



وأضاف البيان أن "هؤلاء الأشخاص، الذين لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول بلادنا، قدموا مساهمة مباشرة في تطوير إجراءات العقوبات المناهضة لروسيا في لندن بهدف تهيئة الظروف لعزلنا سياسيًا وتدمير اقتصادنا"، مشيرًا إلى أن العمل على توسيع قائمة الحظر الروسية سيستمر.