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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء السقطي: اجتماع مع مسئول بالوزراء لحل مشاكل المستثمرين

استثمار
استثمار

أكد المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، أن هناك لجنة دائمة لحل مشاكل المستثمرين، وتم تشكيل أمانة عامة لهذه اللجنة. 

وأضاف علاء السقطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أنه تم عمل تصنيف للمشاكل على أرض الواقع، متابعا أنه تم اتخاذ قرار في نفس الجلسة مع مسئولة مجلس الوزراء.

وتابع علاء السقطي: "العالم تغير ولا يصح العمل بالطرق التقليدية، لدينا أزمة وعندنا أراضي فاضية ولكن ملك أفراد، ويجب التفكير في حلول بطريقة مختلفة. 

 

 

علاء السقطى اخبار التوك شو مجلس الوزراء قناة الحدث المستثمرين

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