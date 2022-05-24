هيئة قناة السويس تحتفي بأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة .. فيديو

عرضت قناه " اكسترا نيوز " تقريرا يوضح تنظيم هيئة قناه السويس احتفالية لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة للاحتفاء بهم وتعظيم البطولات التي سطرها رجال وأبطال القوات المسلحة والشرطة.

وأكد الفيديو أن رئيس الهيئة أسامة ربيع قال إن الهيئة حريصة علي تخليد ذكرى وبطولات شهداء مصر بأطلاق أسمائهم علي أحدث وأبرز مشروعاتها القومية التي تربط بين ضفتي القناة وأسهمت في ربط سيناء بالوادي .

وقالت إحدي زوجات الشهداء " نشكر الرئيس السيسي علي إتاحة هذه الفرصة وعلي التواجد في قناو السويس ، لافتة إلي أن الاحتفالية كانت منظمة جدا ".