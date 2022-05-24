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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: ما يحدث بين أمريكا والصين لن يمر مرور الكرام

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن :" يبدو أن ستكون هناك أزمة بين الصين وأمريكا في الفترة المقبلة".

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن هناك تجمع فى اليابان، وذلك لمنع صعود الصين.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي وجه له سؤال فى مؤتمر صحفي، بشأن تهديد الصين لـ تايوان، و بايدن رد :" إذا حدث هذا الأمر سيكون هناك تدخل عسكري".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الصينى خرج وقال ما يصرح به بايدن، فهو اللعب بالنار، وأكد موسى أن هذ الأمر لن يمر مرور الكرام.

وكشف أن تايوان جزء من الصين، وفى وقت من الأوقات سيكون هناك ضم من قبل الصين.

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اعتبرت صحيفة ديبلومات الدولية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف الأمور فيما يسمى بــ"الغموض الاستراتيجي" حول تايوان، وقوله إنه سيتدخل لصالح الدفاع عن الدولة الجزيرة في حال غزوها من قبل الصين، مؤكدًا على أن هذا التزام أمريكي قاطع، لكن هذا دعا المحللين إلى الحديث فعليًا عن قدرة واشنطن في الدفاع عنها وسط تقارير بتفوقٍ عسكري لها.

قالت الصحيفة المعنية بالشئون الدبلوماسية والخارجية في منطقة آسيا، إنه في الوقت الذي يتعامل فيه العالم مع الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، فإنه لا يغيب عن الأذهان، أسئلة مثل : ما أسباب فشل الردع الغربي في وقف روسيا إلى الآن، ذاكرين أن هذا الفشل يشجع الصين على القيام بالخطوة الأخرى، منتظرة فقط الوقت المناسب، ورؤية ما ستسفر عنه الحرب في شرق أوكرانيا.

وذكروا أنه يمكن التأكيد على أن نجاح روسيا في أوكرانيا سيجشع الصين على الأرجح للقيام بالتحرك ضد تايوان، لكن ذلك ليس في حكم الأمر النهائي، لأن الصين تعاني من مشكلات اقتصادية وقد ترجح الحاجة لإنعاش اقتصادها على القيام بخطوة ستكلفها كثيرًا.

ويرى بعض المراقبين أن رد الفعل الضعيف من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا سيشجع شي جين بينج، على القيام بالسيطرة العسكرية على الجزيرة.

تحدثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس جرينفيلد ، عن هذا الاتجاه في التفكير بمقابلة مع شبكة سي إن إن، وقالت  "فيما يتعلق بتايوان والصين، نحن ملتزمون بحماية أمن ودعم أمن شعب تايوان ..  تبذل الصين جهودًا تجاه تايوان بسبب ما تراه يحدث في أوكرانيا ، لكن للتنبيه هذان نوعان مختلفان من المواقف بالنسبة لأمريكا".

ذكرت أن الدعوات المتكررة لإدارة بايدن لـوقف أي إمكانية لحدوث "حرب عالمية ثالثة" محتملة، هو لتفادي أي نوايا صينية من ناحية تايوان، مشيرة إلى الولايات المتحدة لم تتخل عن  الدفاع عن أوكرانيا ودعمها عسكريًا دون التورط مباشرة بجنودها، لكن هذا قد لا ينطلي على الحالة في آسيا.

فيما يخص العلاقات مع تايوان التي تم إرساؤها عام 1979 ينص الاتفاق الأمريكي التايواني على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالقدرة على الدفاع عن تايوان ولكنه لم يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا أم لا إذا قامت الصين بالهجوم، ويبقى هذا في النهاية قرارًا رئاسيًا أمريكيًا.

لقد سمح الغموض الاستراتيجي للولايات المتحدة بحماية علاقاتها الطبيعية مع الصين من أن يخرج التحالف التايواني الأمريكي عن مسارها تمامًا.

كما ساعد في منع قادة تايوان الأكثر ميلًا إلى الاستقلال من افتراض أن لديهم شيكًا على بياض من واشنطن لإعلان الاستقلال بحكم القانون ، الأمر الذي من شأنه أن يخاطر بإثارة حرب صينية أمريكية.

عمل هذا الإطار بشكل جيد مع المصالح الأمريكية في وقت تجاوزت فيه القوة العسكرية الأمريكية الصين لدرجة أن مجرد احتمال التدخل الأمريكي كان كافياً للتغلب على أي تفكير في الحرب بحسابات النظام الصيني.

لكن مع نمو القوة العسكرية لبكين جنبًا إلى جنب مع اقتصادها - على الرغم من أن بكين ربما حكمت على أن تصميم الولايات المتحدة على التدخل العسكري له طبيعة متقلبة وعرضة لضغوط الدبلوماسية (خاصة خلال فترات الإحباط الواضح للولايات المتحدة تجاه تايوان ، كما حدث أثناء إدارة تشين شوي بيان ) - كان تقاعس الصين في جزء كبير منه بسبب خطر مواجهة القوة العسكرية المتفوقة للولايات المتحدة.

لسوء الحظ، من المرجح الآن أن تكون حسابات قيادة الحزب الشيوعي الصيني قد تغيرت، حيث إن ميزان القوة العسكرية للصين زاد كثيرًا ، كما أن  الاستعداد الواضح للزعيم الصيني شي جين بينج يقول بإمكانيته تحمل المخاطر السياسية الملازمة لسيناريو الغزو، وهو ما يقول أن الصين لم تعد تخشى أمريكا كما السابق، وإن الأمر ينطوي على مخاطر حقيقية تهدد بحرب ستفوق نتائجها إن وقعت النتائج التي يعاني منها العالم من هجوم روسيا على أوكرانيا.

 

أحمد موسى الصين أمريكا اليابان تايوان

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