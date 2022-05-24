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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. نانسي عجرم تُفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة

نانسى عجرم
نانسى عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وبدت نانسي عجرم بإطلالة عصرية، مرتدية فستان بيج مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات ناعمة من الماكياج الجذاب المرتكز على الألوان الترابية. 

 

تستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

جلسة تصوير الفنانة نانسى عجرم إطلالة عصرية اطلاله جريئه مفاجأة لجمهورها

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