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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تضامن النواب: قانون الحج يردع الشركات المخالفة والسوق السوداء للتأشيرات

الحرم المكي
الحرم المكي

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الحج الجديد جاء في توقيت مهم ويستهدف القضاء على السلبيات التي كانت تواجه البعثة المصرية للحج، مشيرة إلى أن قانون الحج الجديد يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب والسوق السوداء الخاصة بالتأشيرات.

وأضافت عطوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه لابد من اجراءات رادعة حتى ترتدع الشركات المخالفة، موضحة أن الخطوة التي اتخذوها في قانون الحج الجديد ستضبط المنظومة لسنوات قادمة.

واستكملت: "قانون الحج الجديد ينظم عملية الحج ويقضى على أي تلاعب من الممكن أن يحدث من قبل بعض الشركات، وكان لابد من اجراءات رادعة لمواجهة تلاعب بعض الشركات فيما يتعلق بموضوع بالحج والعمرة".

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