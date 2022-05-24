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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المحافظ ونائبه ينعيان المتوفى

بأزمة قلبية.. وفاة رئيس لجنة بامتحانات الدبلومات الفنية في كفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، رئيس لجنة مدرسة دسوق الصناعية العسكرية بنين بدسوق، المشارك في الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، الذي وافته المنية نتيجة هبوط حاد، وتوقف بعضلة القلب.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، وفقاً لبيان المركز الإعلامي لمحافظة كفر الشيخ، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمتابعة وصول جثمانه -رحمه الله-  إلى مقر إقامته بالإسكندرية، مقدماً التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.


وكان رئيس لجنة مدرسة للدبلومات الفنية بمدينة دسوق، شعر بهبوط وتم نقله لأحد المستشفيات، وإجراء الكشف الطبي عليه، تبين وفاته نتيجة هبوط حاد، وفشل في التنفس، وتوقف بعضلة القلب، وحاول الأطباء إنقاذه من خلال إنعاش قلبي رئوي، ولكن وافته المنية، -رحمه الله- 

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