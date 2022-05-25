جامعة حلوان تختم البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية السادس .. اليوم

يختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان اليوم برنامج إعداد القيادات الجامعية السادس والذى عقد خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي .

وأوضح المركز أن الدورة الخامسة من "برنامج اعداد القيادات الجامعية الموحد"، أقيمت فى الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ حتى يوم الاربعاء الموافق ٢٥ /٥ / ٢٠٢٢.

ويعد اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو هو اليوم الثالث والأخير فى البرنامج التدريبي ويتضمن اليوم الثالث من الدورة التدريبية الثالث عقد محاضرة عن الجوانب القانونية في الجامعات تلقيها الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعميد كلية الحقوق السابق، وتشمل الجلسة الثانية محاضرة عن الجوانب المالية والإدارية بالجامعات يلقيها الدكتور جمال علي محمد أستاذ المحاسبة المالية والمستشار المالي لرئيس الجامعة.

وكانت قد تضمن اليوم الأول في البرنامج التدريبي جلستين الاولي عن القضايا القومية ومكافحة الفساد حاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والثانية عن الجامعات الأهلية والذكية وتحقيق الرسالة القومية للتعليم والبحث العلمي وحاضر فيها الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق ووكيل مؤسسين جامعة حلوان الأهلية ، وتتضمن الجلسة الثالثة الحديث عن التخطيط الاستراتيجي يحاضر فيها الدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والملحق الثقافي المصري الأسبق بالمملكة المتحدة وأيرالندا ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني لشئون الطلاب سابقا.

وتتضمن اليوم الثاني من الدورة التدريبية في الجلسة الاولي محاضرة عن التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية يلقيها الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي الأسبق، وتتصمن الجلسة الثانية محاضرة عن فن القيادة الجامعية يلقيها الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب وجامعة حلوان سابقا.



جدير بالذكر أنه تنظم كلية الطب جامعة حلوان ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور وليد السروجي عميد الكلية.

يحاضر في الندوة الدكتورة سماح ربيع أستاذ أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بالكلية، حيث تقام فعاليات الندوة بمدرج ٣ بمبنى كلية الطب، غدا “الأربعاء” الموافق ٢٥ مايو، في تمام الساعة ١١ صباحاً .

وأوضح الدكتور وليد السروجي أن متعاطي المخدرات يتعرض للكثير من التأثيرات السلبية على صحته وجسده منها اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين، بالإضافة إلى نوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة، وحدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة.