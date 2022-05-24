عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الخشت يتسلم شهادة
الخشت يتسلم شهادة التكريم

انطلق قبل قليل، ملتقى جودة التعليم والتى تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى يأتي تحت عنوان “ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى إصلاح وإدارة التعليم”.

ويشارك في الملتقى الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

txt

الأعلى للجامعات: نعمل على تحقيق جميع أهداف التعليم لرؤية مصر

txt

وزيرا الأوقاف والتخطيط يشاركان في ملتقى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وتأتي إقامة الملتقى من منطلق حرص الهيئة على نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية المصرية وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية نحو النهوض بمستوى جودة التعليم في تلك المؤسسات.

وأوضحت هيئة جودة التعليم ، أن جامعة القاهرة من أوائل هرم الجامعات المصرية حيث أنها قد تأسست منذ عام 1908، ويتواجد بداخلها 9 كليات معتمدة من الهيئة بإضافة إلى أحد المعاهد ، كما يتواجد بها 14 برنامج دراسي معتمد .

وتسلم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شهادة تكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتقام فاعليات الملتقي بحضور لفيف من السادة الوزراء والسادة رؤساء الجامعات بجمهورية مصر العربية، ويشهد الملتقي مراسم تسليم شهادة الاعتماد لمعهد التخطيط القومي وذلك لحصول معهد التخطيط القومي على الاعتماد من قبل الهيئة كما سوف يتم تسليم شهادات الاعتماد لمجموعة من الكليات التابعة للجامعات الحكومية والخاصة والأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تتضمن إقامة جلسة حوارية بعنوان التحول الرقمي وضمان جودة التعليم، كما سوف يتم تكريم مؤسسات التعليم العالي.

الخشت يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الخشت يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الخشت يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الخشت يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الخشت يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الخشت يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الخشت يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الخشت يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
ملتقي جودة التعليم ضمان جودة التعليم والاعتماد ضمان الجودة والرقمنة إصلاح وإدارة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد Jobs Education الدكتور محمد عثمان الخشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

موضوعات متعلقة

التضامن تفتتح معرضها الأول للأسر المنتجة والحرف اليدوية بجامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم البرنامج التدريبي السادس لإعداد القيادات الجامعية.. اليوم

طالبة مصرية تبتكر طريقة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد وطاقة

طالبة مصرية تحصل على جائزة خاصة من معرض أيسف الدولي في أمريكا.. تقدمت ببحث لاستغلال المخلفات الزراعية في إنتاج سماد وطاقة| حوار

ترشيحاتنا

شوبير: مصابو الأهلي في تحسن ويتعافون قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبدالغفار يلتقي تيدروس أدهانوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية

الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة الأمراض والأوبئة

ميدو بعد فوز الزمالك على أسوان: رئيس النادي شكله عنده حق

على هامش دافوس.. شكري يلتقي نظيره الأردني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

شرم الشيخ تحتضن كأس أفريقيا والبحر المتوسط والبطولة العربية للترايثلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

الكشف عن 22 غرفة سرية أسفل تاج محل.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ