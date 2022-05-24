رئيس جامعة القاهرة يتسلم شهادة التكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

انطلق قبل قليل، ملتقى جودة التعليم والتى تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى يأتي تحت عنوان “ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى إصلاح وإدارة التعليم”.

ويشارك في الملتقى الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتأتي إقامة الملتقى من منطلق حرص الهيئة على نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية المصرية وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية نحو النهوض بمستوى جودة التعليم في تلك المؤسسات.

وأوضحت هيئة جودة التعليم ، أن جامعة القاهرة من أوائل هرم الجامعات المصرية حيث أنها قد تأسست منذ عام 1908، ويتواجد بداخلها 9 كليات معتمدة من الهيئة بإضافة إلى أحد المعاهد ، كما يتواجد بها 14 برنامج دراسي معتمد .

وتسلم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شهادة تكريم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتقام فاعليات الملتقي بحضور لفيف من السادة الوزراء والسادة رؤساء الجامعات بجمهورية مصر العربية، ويشهد الملتقي مراسم تسليم شهادة الاعتماد لمعهد التخطيط القومي وذلك لحصول معهد التخطيط القومي على الاعتماد من قبل الهيئة كما سوف يتم تسليم شهادات الاعتماد لمجموعة من الكليات التابعة للجامعات الحكومية والخاصة والأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تتضمن إقامة جلسة حوارية بعنوان التحول الرقمي وضمان جودة التعليم، كما سوف يتم تكريم مؤسسات التعليم العالي.