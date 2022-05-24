كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تعلن المشاركة في فورمولا للسيارات الكهربائية الطلابية 2023

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بدء الاستعدادات بالتعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية للمشاركة في مسابقة الفورمولا للسيارات الكهربائية الطلابية للعام ٢٠٢٣ التي تقام في شهر يوليو سنويا في إنجلترا، وسوف تشارك الكلية في مسابقة الفورمولا المحلية عندما يعلن عن شروطها بعد أشهر قليلة هذا العام، وذلك برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وتنسيق وإشراف الدكتور أحمد الجيوشي فتوح الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بالكلية ونائب الوزير الأسبق للتربية والتعليم للتعليم الفني، ومتابعة وتنظيم الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بالكلية، ويأتي ذلك في ضوء التوجه المستمر للاهتمام بالأنشطة الطلابية .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح مهدى على أهمية المشاركة الطلابية في مثل هذه السباقات التى تنمي روح التعاون والمشاركة وتساهم فى استغلال طاقات الشباب الإبداعية وتوجههم نحو غد أفضل من حيث تحقيق أهدافهم بصورة صحيحة في ظل النظام والالتزام والتعاون المثمر البناء .

أشار الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن هذه المسابقة بمثابة فرصة للطلبة للتفكير والإبداع، موضحا أن المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الإنجليزية في مجال التغيرات المناخية وجهود الحد من انبعاثات الكربون كمسبب رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك بالتعاون بين كلية التكنولوجيا والتعليم ونظيرتها في جامعة اكسفورد برووكس ومدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة.

كما أفاد الدكتور أحمد الجيوشي أن المسابقة ليست بمسابقة عادية ولكن الفكرة نابعة من إشراك الطلاب في عمل واحد جاد ومُثمر حيث يساهم على تشجيعهم واستثمار أفكارهم البناءة وتنمية روح الفريق، حيث تم تقسيم الفريق إلي مجموعات كل مجموعة متخصصة بمهام معينة في صناعة السيارة الكهربية ففريق متخصص في صناعة هيكل السيارة ، فريق متخصص في كهرباء السيارة، وهكذا، واستمرت

الاجتماعات اون لاين مع متخصصين أجانب.



وقال الدكتور ياسر فتوح أن مسابقة الفورمولا عبارة عن سباقات السيارات وتركز على كهربة صناعة السيارات، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإدخال الأنظمة الهجينة والكهربائية وقام بتنظيم الفريق وتنظيم الاجتماعات الأسبوعية لهم .

وقد حضر اللقاء الدكتور امام كساب الأستاذ بقسم العلوم الأساسية بالكلية و الدكتور صبري رمضان علام الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات والدكتور خالد كمال عبد الواحد المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بالكلية.