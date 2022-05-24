عوض تاج الدين: الاستعدادات موجودة لـ جدري القرود وربنا يكرمنا.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائيةـ تعليقاً على ظهور حالات جدري القرود في المملكة المغربية والإمارات أن العالم في أعقاب جائحة كورونا وما شهده خلال تلك الأعوام أصبح في حالة هلع عند ظهور أي مرض.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "من حق العالم بعد كورونا أن يحترس ويقلق خاصة مع انتشاره السريع في عدد من الدول في وقت واحد.

ولفت إلى أن طبيعة المرض لها أعراض مثل السعال وارتفاع درجات الحرارة وألم في الحلق ثم طفح جلدي كبير ممتد من أول الوجه لجميع أنحاء الجسم.

وأكد أن الدولة استعدت بعد تجربتها الرائدة في مكافحة كورونا منذ الوهلة الأولى بالترقب والاستعداد في المطارات والموانئ بالتعاون مع الحجر البيطري المشارك لرصد القادمين مع حظر الحيوانات القادمة من إفريقيا، قائلاً: "الاستعدادات موجودة وربنا يكرمنا ونتمنى أن يمر بسلام مانقدرش نعزل أنفسنا عن العالم وإذا ظهرت سنتعامل معها بالشكل العلمي الصحيح".

ورداً على سؤال الحديدي هل سيتم تخصيص أقسام عزل، قال: "العزل ضروري وغالباً سيكون هناك أقسام مخصصة في مستشفيات الحميات إذا ظهرت حالات".