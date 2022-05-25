طرح فيلم Fantastic Beasts 3 على منصة HBO MAX نهاية مايو

قررت شركة وارنر بروس طرح فيلم Fantastic Beasts 3 للعرض على منصة HBO MAX يوم ٣٠ مايو الجاري بعد منافسته في دور العرض العالمية خلال الفترة الماضية، وحقق حوالي ٣٨٩ مليون دولار إيرادات.

بلغت ميزانية فيلم Fantastic Beasts 3 حوالي 200 مليون دولار، في ظل تصوير العمل ضمن تداعيات جائحة كورونا، وإدخال بروتوكولات أمان مكثفة لاستكمال التصوير بعد تأخيره كثيرا بسبب الجائحة.

واجه الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts أزمة أثناء طرحه في سوق العرض الصينية بسبب احتواء قصته على مشاهد عن علاقة مثلية بين اثنين من أبطاله.

وحذفت الرقابة في الصين المشاهد ذات العلاقة بالمثلية، قبل طرح العمل في السينمات، وأوضحت شركة ورانر بروس أنه تمت إزالة 6 ثوان فقط من وقت التشغيل البالغ 142 دقيقة.

ولأول مرة أشارت سلسلة أفلام Fantastic Beasts إلى وجود علاقة مثلية بين دامبلدور الذي يلعب دوره جود لو، وجريندوالد الذي يلعب دوره مادس ميكلسن بعد جوني ديب.

لم تشر أي قصص سابقا للمؤلفة جي كي رولينج عن طبيعة النشاط الجنسي لشخصية دامبلدور حتى تم التعبير عنها بوضوح في الجزء الجديد من Fantastic Beasts.

وقبلت شركة وارنر بروس بحدف الصين للست ثواني الخاصة بالعلاقة المثلية، خاصة أنها لا تؤثر في مسار أحداث الفيلم.

ومنع الفيلم من العرض في مصر ضمن أفلام موسم عيد الفطر، ولفت الممثل الدنماركي مادس ميكلسن الأنظار في أول تريلر لفيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore بعد اختياره بديلا للممثل الشهير جوني ديب، إثر طرده من العمل بسبب خلافاته القضائية مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

كان مادس ميكلسن على رأس قائمة الأسماء المشرحة لخلافة جوني ديب في فيلم الخيال العلمي الشهير، للعب شخصية جريندوالد، الساحر المخيف.

يكشف الفيلم الذي تنتجه وارنر بروس، أسرار دمبلدور الذي كان الشرير المهدد لحياة هاري بوتر في سلسلة الأجزاء الشهيرة، وهو ساحر الظلام القوي، ويحاول الجميع السيطرة على السحر الأسود ومواجهة وحوش خطيرة.