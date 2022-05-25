أفريقية النواب تثمن دور الأزهر في إنشاء المعاهد الأزهرية بدول القارة السمراء

اعتبر الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب توجيه وفد من الإعلاميين الأفارقة الشكر للأزهر الشريف ولإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود التي يقدمها الأزهر لقارة إفريقيا مطالبتهم من الأزهر الشريف بالتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في إفريقيا، لنشر وسطية الإسلام بمنهجه المعتدل للقضاء على الجماعات المتطرفة والمتشددة التي تستقطب الشباب بمثابة دليل قاطع على الأهمية الكبيرة التى يقوم بها الأزهر الشريف فى إنشاء المعاهد الأزهرية بدول القارة السمراء.

وأكد " الجبلى" عى أهمية دور الأزهر الشريف في نشر السلام العالمي والتواصل والتقارب بين الشرق والغرب بصفة عامة ودوره الناجح داخل الدول الإفريقية والذى يحظى باهتمام كبير وارتياح واسع النطاق من جميع الشعوب الافريقية موجهاً التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب على هذا الاهتمام من مؤسسة الأزهر الشريف داخل الدول الأفريقية.

وقال الدكتور شريف الجبلى إنه يشعر بسعادة غامرة خلال زياراته لمختلف الدول الأفريقية بعد إشادة قيادات الدول الإفريقية بالدور التاريخى والكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة جميع القضايا الافريقية وايضاً بدور الازهر الشريف تجاه الدول الافريقية معرباً عن ثقته التامة فى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سوف يستجيب للمطالب الأفريقية للتوسع فى إنشاء المزيد من المعاهد الأزهرية داخل الدول الأفريقية.

واقترح الدكتور شريف الجبلى إشاء مصر لعدد من المراكز الإسلامية داخل أفريقيا مثل المركز الإسلامى فى تنزانيا حالياً ، مشيراً إلى إنشاء مصر لمراكز إسلامية فى غرب أفريقيا ووسط أفريقيا وجنوب أفريقيا.

وكان وكيل الأزهر الشريف، قد التقي وفدًا من كبار الإعلاميين الأفارقة، يمثلون (29) دولة، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، وذلك في إطار التعاون مع "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، ضمن دورة "برنامج الشخصيات الإعلامية البارزة في إفريقيا"، للتعرف على جهود الأزهر في القارة.