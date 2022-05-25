المنيا تستعد للاحتفال بموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير بسمالوط.. غدا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعداد للاحتفال بموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط، والذي يبدأ غدا الخميس الموافق 26 من الشهر الحالي، ويستمر حتى 2 يونيو القادم.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والجهات الأمنية والتنفيذية

وجه المحافظ بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة المنوطين بالاحتفال، والواقع بنطاق مراكزهم، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بكافة الجهات المعنية لتعمل علي مدار الساعة وتكون علي اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

أكد المحافظ على ضرورة التأكد من سلامة المراسي ومراجعة كافة وسائل الأمان والسلامة في المعديات وصلاحيتها الفنية قبل بدء الاحتفالات وعدم السماح بالحمولة الزائدة لتلك المعديات وعدم تواجد أي سيارات على أسطح المعديات، مع تكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال، وكذلك عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها علي طول الطرق المؤدية للاحتفال ، مع تشكيل فريق فني للصيانة متواجد بالاحتفال مزود بعدد من مولدات الطاقة الكهربائية لمواجهة أي طارئ حال حدوث انقطاع للتيار، موجها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتنسيق مع شركة المياه للدفع بعدد من فناطيس المياه صالحة الشرب تحسباً لانقطاع المياه.

شدد المحافظ على الإجراءات الأمنية الخاصة بسلامة المواطنين والخدمات والحراسات والرقابة الدائمة، وكذلك إجراءات الحماية المدنية والتواجد المستمر داخل وخارج الاحتفال، ووضع خطة على مدار 24 ساعة للقيام بحملات المرور من قبل شرطة المسطحات المائية على الوحدات النهرية أثناء الاحتفال بدائرة المركز سواء العبارات ملك الوحدة المحلية أو الأهالي والقيام بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالأمن وأطقم التشغيل، موجهاً كذلك إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية، لخلق سيولة مرورية علي كافة الطرق المؤدية للاحتفال، وضبط السيارات المخالفة لقوانين المرور مع مراقبة التعريفة المقررة.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتوفير عدد كاف من الخبز يوميا بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع إقامة معرض لبيع مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للزائرين، مع تكثيف المرور بالتنسيق مع الصحة وحماية المستهلك والجهات الشريكة لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المواد الغذائية وأماكن عرض وبيع اللحوم، حفاظاَ علي صحة وسلامة المترددين.

وكلف "القاضي" وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات المنيا وسمالوط، وتنفيذ مجمع طبي متكامل بمنطقة الاحتفال يعمل علي مدار 24 ساعة مجهز بأطقم طبية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة من أمصال وأدوية وغيرها، وكذلك الانتشار الموسع لسيارات الإسعاف علي الطرق المؤدية وداخل وخارج الحفل حسب النقاط المحددة.