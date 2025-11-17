قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الاسكندرية يوجه بتعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية التي تسهم في إنقاذ الأرواح.

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة الإعلام بحي وسط حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم، وذلك أمام المركز التكنولوجي للحي.

وذكر حي وسط، أن الحملة شارك فيها عدد من المواطنين وطلبة الجامعة، بهدف تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي وثقافة التبرع المنتظم، وترسيخ القيم الإنسانية التي تسهم في إنقاذ المرضى والمصابين وبث روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي وسط، ندوة توعوية بمركز شباب قرية ابيس الثامنة بنطاق الحي، تناولت موضوع العنف ضد المرأة وحقوقها وأهمية مشاركتها في التنمية، والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة من خلال الخط الساخن للشكاوى 15115، وحضر الندوة 50 سيدة من سيدات القرية. 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد تعزيز التكافل الاجتماعي ترسيخ القيم الإنسانية إنقاذ الأرواح حملة للتبرع بالدم

