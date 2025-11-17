القبض على زوجين يمارسان الرذيلة بمقابل مادى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) باستغلال زوجته فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية ، والإعلان عن نشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.