" الوزراء" يستعرض في تقرير جديد استخدامات الطاقة النووية السلمية وأبرز التحديات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة تفتيشية مكبرة تضبط 13 مخالفة تموينية وصحية بمخابز الدغايدة ونهطاي بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية البوم توجيهات  بالتحرك الفوري تجاه شكاوى المواطنين وتشديد الرقابة على منظومة الخبز المدعم.

توجيهات محافظ الغربية 

كما انطلقت اليوم الحملة رقابية موسعة استهدفت مخابز قريتي الدغايدة ونهطاي بمركز زفتى، وذلك بتنسيق مشترك بين مديرية التموين ومديرية الصحة ضمن خطة المحافظة لمتابعة جودة الخبز على أرض الواقع.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال أعمال التفتيش التمويني، تم تحرير محضر لمخبز بقرية الدغايدة بسبب نقص وزن الرغيف بمقدار 9 جرامات، إلى جانب ضبط عدة مخالفات بمخابز قرية نهطاي شملت نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، بما يعكس عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة في عملية الإنتاج.

تحسين خدمات المواطنين 

وفي الجانب الصحي، تمكنت لجان الصحة من تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، ليصل إجمالي المخالفات التي رصدتها الحملة إلى 13 محضرًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

تدشين حملات مكبرة 

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة على جميع المخابز، مشددًا على أن أي تقصير أو تلاعب في إنتاج الخبز المدعم سيتم التعامل معه بحسم كامل حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خبز آمن ومطابق للمواصفات.

كما دعا المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لشكاوى الأهالي أصبحت نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي بمحافظة الغربية.

دعم الأسر والعائلات اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين حملات رقابية مخابز

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

انتخابات المحامين

امام الصديق يعلن ترشحه نقيبا لمحامي جنوب القليوبية

جانب من التدريب

الصحة تُطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

مجلة علاء الدين

علاء الدين تحتفل بيوم الطفولة غدًا بعروض مبهرة وفقرات ترفيهية

بالصور

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

شمعات الإشعال
شمعات الإشعال
شمعات الإشعال

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

