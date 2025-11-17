حملة تفتيشية مكبرة تضبط 13 مخالفة تموينية وصحية بمخابز الدغايدة ونهطاي بزفتى

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية البوم توجيهات بالتحرك الفوري تجاه شكاوى المواطنين وتشديد الرقابة على منظومة الخبز المدعم.

توجيهات محافظ الغربية

كما انطلقت اليوم الحملة رقابية موسعة استهدفت مخابز قريتي الدغايدة ونهطاي بمركز زفتى، وذلك بتنسيق مشترك بين مديرية التموين ومديرية الصحة ضمن خطة المحافظة لمتابعة جودة الخبز على أرض الواقع.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال أعمال التفتيش التمويني، تم تحرير محضر لمخبز بقرية الدغايدة بسبب نقص وزن الرغيف بمقدار 9 جرامات، إلى جانب ضبط عدة مخالفات بمخابز قرية نهطاي شملت نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، بما يعكس عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة في عملية الإنتاج.

تحسين خدمات المواطنين

وفي الجانب الصحي، تمكنت لجان الصحة من تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، ليصل إجمالي المخالفات التي رصدتها الحملة إلى 13 محضرًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

تدشين حملات مكبرة

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة على جميع المخابز، مشددًا على أن أي تقصير أو تلاعب في إنتاج الخبز المدعم سيتم التعامل معه بحسم كامل حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خبز آمن ومطابق للمواصفات.

كما دعا المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لشكاوى الأهالي أصبحت نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي بمحافظة الغربية.