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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: سيدة وزوجها يدعيان أنهما من شركة مبيدات حشرية لسرقة المساكن بالعجوزة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، قيام (أحد الأشخاص ، زوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة" ، بإدعائهما بأنهما من شركات مبيدات الحشرات ، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما (5) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وبعض المبالغ المالية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم السرقة

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