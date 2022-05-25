الداخلية: سيدة وزوجها يدعيان أنهما من شركة مبيدات حشرية لسرقة المساكن بالعجوزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، قيام (أحد الأشخاص ، زوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة" ، بإدعائهما بأنهما من شركات مبيدات الحشرات ، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما (5) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وبعض المبالغ المالية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.