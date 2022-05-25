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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ارتفاع الحرارة.. هاني الناظر يكشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة من اليوم وحتى الاسبوع المقبل، بسبب الاحتباس الحراري.

وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يا أهلا بشمس الصيف وأشعتها الفوق بنفسجية  بعد غياب شهور شتاء صعب وطويل.

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الحصول على فيتامين د

واوصى الدكتور هاني الناظر بالإستماع بالشمس للحصول على فيتامين د، مرتين يوميا الأولي صباحًا من بعد الشروق وحتى التاسعة والمرة الثانية عصرًا بعد الساعة الثالثة وحتى الغروب.

ونصح هاني الناظر، بتجنب فترة الظهيرة الساعة ١٢ وساعتين قبلها وساعتين بعدها حتى لا تحترق بشرتنا، مشيراً استمتعوا بشمس الصيف وحافظوا على صحتكم وعظامكم وارفعوا المناعة في مواجهة الأمراض المعدية.

هاني الناظر الدكتور هاني الناظر فيتامين د الأمراض الجلدية الاحتباس الحراري

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