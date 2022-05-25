أسعار العملات العربية في ختام اليوم

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى ، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 وفقا لاخر تحديثات بنك مصر.



نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر :



وسجلت العملات العربية ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا 58.36جنيه للشراء و 60.85جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 4.94جنيه للشراء و 4.96جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 5.04جنيه للشراء 5.06 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر نحو 47.93جنيه للشراء 49.36جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 25.67جنيه للشراء و26.27جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأربعاء فى بنك مصر 47.05جنيه للشراء و 48.33جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأربعاء فى بنك مصر 4.75جنيه للشراء و 5.11جنيه للبيع .

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.