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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مى سليم تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة مى سليم ، جمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم . 

يذكر أن آخر أعمال مي سليم حكاية “اعمل نفسك ميت” بطولتها وكل من، ميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

و أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.

خالد الصاوي محمود ياسين أحمد رزق محمد فراج اسعاد يونس ليلى علوي عمرو عبد الجليل مي سليم

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