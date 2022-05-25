نقل النواب توافق على موازنة مديريات الطرق والكباري

لجنة مصغرة لحصر جميع مشاكلها

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص مديريات الطرق بالمحافظات وتشمل 27 مديرية .

أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من 5 نواب من أعضاء اللجنة لحصر جميع المشاكل التى تواجه مدريات الطرق على مستوى الجمهورية والاقتراحات والتوصيات التى عرضت خلال الاجتماع، وإعداد مذكرة لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لإحالتها الى المهندس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



بما يضمن وضع حلول تمكن مديريات الطرق للقيام بدور فعال للنهوض بالطرق الداخلية بوصفها المعابر الرئيسية التى تربط أهالى أقليم مصر بالمحاور والطرق الجديدة التى تم إنشاؤها وذلك لكى يشعر المواطن المصرى بحجم الإنجاز الذى تم فى مجال الطرق على مستوى الجمهورية.

وأعلنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد موافقتها على موازنه مديريات الطرق والكباري ، بعد أن إستمعت إلى جميع رؤساء المديريات الطرق بكل المحافظات .