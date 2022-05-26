مؤسسة تطبيق تكية: يتيح للشعب المصري المساهمة في الحد من هدر الطعام

عبرت منه شاهين مؤسس تطبيق تكية، عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل مشروع ناشىء في أفريقيا.

وقالت منه شاهين، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء إن بدأت الفكرة في عام ٢٠١٩ ودرست السوق قي هذا الأمر عام ٢٠١٨، مضيفة أنها لم تبدأ في المشروع قبل الاستعداد الجيد له.

وأضافت منه شاهين مؤسس تطبيق تكية، أن هذا التطبيق يتيح للشعب المصري المساهمة في الحد من هدر الطعام، متابعة انه يتم هذا الأمر عن طريق طلب فائض الطعام الطازج من المطاعم والموردين الآخرين بأسعار مخفضة وذلك عبر التطبيق.