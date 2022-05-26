بأسهل الخطوات.. طريقة عمل أكواب موس الشوكولاتة

أكواب موس الشوكولاتة من الحلويات الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع البعض إلي شرائها وتناولها من محلات الحلويات.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أكواب موس الشوكولاتة في البيت بأسهل الخطوات.

مقادير أكواب موس الشوكولاتة



2 كوب كريمة

2 مغلف كريمة بودرة

400 جرام شوكولاته

1 علبة قشطة

2 مغلف كابتشينو

للوجه:

كريمة مخفوقه

اي فواكه حسب الرغبة



طريقة تحضير أكواب موس الشوكولاتة



نذوب الشوكولاتة في حمام مائي

ثمنرفعها من الحمام المائي و مضيف القشطة عليها و مقلبهم معا جيداً حتى تتجانس ونتركها لتبرد

في العجان نضع الكريمة السائلة مع الكابوتشينو والكريمة البودرة و نخفقهم جيداً حتى يتماسكوا

ثم نأخذ القليل من الخليط و نخلطه مع الشيكولاته

ثم نضيفهم مع باقي الخليط و نقلب برفق من أسفل إلى أعلى للحفاظ على الهواء داخل الخليط

نسكب الخليط في اكواب التقديم ويوضع في الثلاجة الى أن يجمد و يقدم بالهنا والشفا

