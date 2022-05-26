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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبو الليف يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويوجه الشكر لطبيبه المعالج

صدى البلد

تعرض الفنان نادر أبو الليف لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس.

وتحسنت حالته حاليا وتوجه بالشكر من خلال حسابه على فيسبوك للدكتور المعالج له".

وكان قد علق المطرب نادر أبو الليف،على الخلاف وبين شقيقته الكبرى والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر.

وقال أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن علاقته شقيقته ليست على ما يرام، لأنه تحدث إليها ولكنها اتخذت موقفا ضد بسب ابنها أيمن.

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وتابع أبو الليف باكيا:"جزمتها فوق راسى لكنا بالنسبالى انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى ".

عصبية
وأعلن الفنان نادر أبو الليف، طرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان "عصبية"، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو الليف في بيان له، الخميس الماضى، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات من الغناء.

هاني شاكر صفاء أبو السعود الفنان هاني شاكر الفنان نادر أبو الليف ايمن بهجت قمر

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