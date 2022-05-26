كلاوديا كاردينالي تصل إلى تونس للاحتفال بتدشين شارع يحمل اسمها بحلق الوادي

وصلت النجمة العالمية كلاوديا كاردينالي إلى تونس في زيارة تستمر حتى 30 مايو الجاري، حيث كان في استقبالها في مطار قرطاج الدولي محمد الهادي الجويني مدير عام مسرح أوبرا تونس بتكليف من وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي.



وتأتي زيارة النجمة كلاوديا كاردينالي تلبية لدعوة من بلدية حلق الوادي ووزارة الشؤون الثقافية التونسية بالشراكة مع الجمعية الثقافية "صقلية الصغرى"، في إطار تدشين شارع يحمل اسم كلاوديا كاردينالي في منطقة صقلية الصغرى بحلق الوادي يوم 29 مايو الجاري تكريما للنجمة التونسية الإيطالية.



وعبرت نجمة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي - في تصريح لها - عن سعادتها بزيارة تونس التي غادرتها منذ خمسينات القرن الماضي وعاشت فيها طفولتها وصباها التي بقيت محفورة في ذاكرتها ووجدانها.