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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هولندا تدرس إمكانية الانضمام إلى تحالف لمرافقة سفن الحبوب الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرن، أن بلادها ستدرس إمكانية الانضمام إلى تحالف لمرافقة سفن الحبوب الأوكرانية، لكنها ستحتاج إلى ضمانات من روسيا ومشاركة تركيا.

وقالت أولونجرن لوكالة " بولمبرج" الأمريكية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "إذا كان هناك أي طريقة لتحقيق ذلك، وإذا طُلب من هولندا أن تلعب دورًا ، فسنكون سعداء بالطبع لأن نكون جزءًا من هذا التحالف...".

ووفقا لها فإن إنشاء ممر بحري سيتطلب من روسيا "ضمانات حقيقية" بأنها ستتعاون وتسمح للسفن بإكمال طريقها. ومن المهم أن تشارك تركيا في ذلك، بالنظر إلى إجراءاتها الهادفة إلى الحفاظ على الحوار بين موسكو وكييف.

وحسب أولونجرن، فإن الإجراءات الأخرى لنقل الحبوب برا كانت غير فعالة. وشددت على ضرورة إنشاء أي ممر خلال الشهرين المقبلين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أيدت فكرة تشكيل تحالف من الدول التي سيتم تزويدها بالحبوب الأوكرانية التي اقترحها وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس.
 

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هولندا تحالف سفن الحبوب الأوكرانية روسيا

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