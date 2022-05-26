رئيس أوكرانيا: نرفض تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بشدة اقتراحات بأن تتخلى بلاده عن أراض وتقدم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا، قائلا إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في عام 1938.

وأدلى زيلينسكي وأحد كبار مساعديه بتصريحات غاضبة عن الأمر في وقت تواجه فيه القوات الأوكرانية هجوما جديدا في منطقتين شرقيتين سيطر الانفصاليون الناطقون بالروسية على جزء منهما في عام 2014.

وقالت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" في 19 مايو إن التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض قد يتطلب اتخاذ كييف بعض القرارات الصعبة، نظرا لأن تحقيق نصر عسكري حاسم ليس بالأمر الواقعي.

واقترح وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن تسمح أوكرانيا لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة في وقت متأخر من الليل: “مهما فعلت الدولة الروسية، ستجدون دوما شخصا يقول: ”دعونا نأخذ مصالحها في الاعتبار".

وتابع: "يتكون لديكم انطباع بأن تقويم كيسنجر لا يشير إلى عام 2022 وإنما إلى عام 1938، وأنه يعتقد أنه يخاطب جمهورا ليس في دافوس وإنما في ميونيخ في ذلك الوقت".

تابع زيلينسكي: "ربما كتبت نيويورك تايمز أيضا شيئا مشابها في عام 1938. لكن اسمحوا لي بأن أذكركم، إنه عام 2022 الآن".

وأضاف: "هؤلاء الذين ينصحون أوكرانيا بمنح روسيا شيئا، هذه "الشخصيات الجيوسياسية العظيمة"، لا يرون أبدا أشخاصا عاديين، أوكرانيين عاديين، ملايين يعيشون على الأراضي التي يقترحون تقديمها في مقابل سلام وهمي".

وحثت إيطاليا والمجر الاتحاد الأوروبي على الدعوة صراحة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء محادثات سلام مع روسيا، مما جعلهما على خلاف مع الدول الأخرى الأعضاء المصممة على اتخاذ موقف متشدد مع موسكو.

وذكر أوليكسي أريستوفيتش مستشار زيلينسكي في وقت سابق إن من الواضح أن بعض الدول الأوروبية تريد أن تقدم أوكرانيا تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف في تصريحات مصورة نشرت على الإنترنت: "لن يتاجر أحد بجرام واحد من سيادتنا أو ملّيمتر من أراضينا".