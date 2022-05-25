رئيس ألمانيا يحذر من خطر المجاعة بمناطق مختلفة من العالم بسبب أحداث أوكرانيا

حذر رئيس ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، من خطر المجاعة في مناطق مختلفة من العالم بسبب حرب أوكرانيا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال شتاينماير، إن "مناطق كثيرة في العالم مهددة بالمجاعة الجماعية والموت في الأشهر المقبلة”.

وقال إن حرب روسيا وأوكرانيا "تؤثر على الدول التي لم تتعاف بعد من فيروس كورونا، وتؤثر سلبا على المناطق التي تجف فيها التربة وتصبح عقيمة بسبب أزمة المناخ".

وأضاف أنه بسبب حقيقة أن ملايين الأطنان من الحبوب محجوبة في الموانئ الأوكرانية، فقد ارتفعت الأسعار العالمية لهذا المنتج بشكل حاد.

ودعا شتاينماير مجددا السلطات الروسية إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا.

وقال "احترموا سيادة أوكرانيا، توقفوا عن القتال.. اسحبوا قواتكم! ولا ترفضوا إجراء مفاوضات مباشرة وجادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأدت حرب أوكرانيا والعقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإخلال بإمدادات الحبوب، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العديد من دول العالم.

وارتفعت أسعار القمح والذرة بنسبة 30%، إذ يعيق القتال التجارة الحرة ويعطل عمليات الإنتاج الأساسية. وفي هذا الصدد، أوصت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بأن تجد البلدان التي تعتمد على الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا موردين بديلين، بالإضافة إلى تنويع إنتاجها.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن أزمة الغذاء في العالم حدثت قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وكانت أسبابها، جائحة فيروس كورونا وسوء تقدير الدول الغربية.