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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة MCI للاستثمارات التجارية

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز كافة فرص الاستثمار المشترك  في مجالات الصناعة المختلفة ومشروعات التنمية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة MCI للاستثمارات التجارية .

 أوضح "التراس"أن مجالات التعاون تتضمن تعزيز المشاركة في مجالات الصناعة وكافة المشروعات الاستثمارية طبقا لمعايير الجودة العالمية  , مشيدا بالخبرات الاقتصادية والمالية  لشركة MCI .

وأضاف أن العربية للتصنيع تحرص علي تعزيز أوجه التعاون والشراكة بما يخدم كافة مشروعات القطاعين الحكومي والخاص المحلية الخاصة ذات الأهمية والإقليمية .

 أعرب "المصطفي زيتون "رئيس مجلس إدارة شركة MCI  عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مثمنا دورها الهام  وخبراتها المتطورة التي تمكنها من انجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة .

وأشاد بمناخ الاستثمار التي تتمتع به مصر حاليا، ومشروعاتها التنموية المتعددة وحركة العمران المتطورة بما يجذب الاستثمارات العالمية للمشاركة والاستثمار المشترك .

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