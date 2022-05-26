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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. هذه الأعراض دليل إصابتك بـ سرطان الدماغ المتقدم

أعراض سرطان الدماغ
أعراض سرطان الدماغ المتقدمة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل فى الدماغ ولا يدركون أن حياتهم معرضة للخطر، لذلك نكشف عن أعراض سرطان الدماغ المتقدم:

وفقا لما نشره موقع هيلثى أعراض سرطان الدماغ في مراحله الأخيرة التي تظهر على المريض تتعلق بما يلي:
 

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أعراض سرطان الدماغ في مراحله الأخيرة


 

الأعراض التي تظهر على المريض عند زيادة الضغط على الدماغ:
 

عند وصول مرض السرطان إلى مراحله الأخيرة سيزداد الضغط بشكل كبير على خلايا الدماغ مما يتسبب بما يلي:

الصداع: يعتبر الصداع من الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان المخ، حيث يكون هذا الصداع شديد جدًا في المراحل الأخيرة من السرطان.
الصرع: كثيرًا ما يترافق الصرع مع سرطان الدماغ وخصوصًا في مراحله الأخيرة، حيث تصل نسبة المرضى الذين يصابون بحالات صرع أكثر من ٣٠%.
يعاني مريض السرطان في مراحله الأخيرة من التعب والإرهاق الدائم مع عدم القدرة على بذل أي مجهود.
الدوار والإغماء: يتعرض مريض سرطان الدماغ في المراحل الأخيرة إلى الدوار الذي يترافق مع الإغماء وذلك بسبب زيادة ضغط الدم، الذي يؤدي إلى نقص التروية.
ضعف البصر: عند وصول سرطان الدماغ إلى مراحله الأخيرة، عندها يمكن أن يتعرض المريض لفقدان البصر الجزئي أو الكلي.
تقلبات المزاج والتركيز: غالبًا ما يعاني مريض سرطان الدماغ من تشويش الفكر وقلة التركيز المترافق من نقص كبير في الذاكرة.
الأعراض التي تتعلق بمكان وجود الورم في الدماغ: حيث تختلف الأعراض بحسب اختلاف موقع الورم كما يلي:
الأعراض المترافقة مع وجود الورم في الجزء الأمامي من الدماغ:
حيث يعاني المريض من صعوبة كبيرة في تحرك العضلات في أحد جوانب الجسم، وكذلك صعوبة في الكلام وفقدان حاسة الشم.

الأعراض المترافقة مع وجود الورم في الجانب الصدغي من الدماغ: حيث يعاني المريض من مشاكل في الذاكرة قصيرة الأمد، بالإضافة إلى مشاكل في السمع والنطق.
الأعراض التي تترافق مع وجود الورم في الجانب الجداري من الدماغ: حيث يعاني المريض من صعوبة في الكتابة والقراءة والاستيعاب والفهم.
الأعراض المترافقة مع وجود الورم في الجانب الخلفي من الدماغ: حيث يعاني المريض من مشاكل كبيرة في الرؤية، بالإضافة إلى عدم قدرة المريض على تحديد الأحجام والألوان.

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