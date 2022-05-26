احترس.. هذه الأعراض دليل إصابتك بـ سرطان الدماغ المتقدم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل فى الدماغ ولا يدركون أن حياتهم معرضة للخطر، لذلك نكشف عن أعراض سرطان الدماغ المتقدم:

وفقا لما نشره موقع هيلثى أعراض سرطان الدماغ في مراحله الأخيرة التي تظهر على المريض تتعلق بما يلي:







الأعراض التي تظهر على المريض عند زيادة الضغط على الدماغ:



عند وصول مرض السرطان إلى مراحله الأخيرة سيزداد الضغط بشكل كبير على خلايا الدماغ مما يتسبب بما يلي:

الصداع: يعتبر الصداع من الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان المخ، حيث يكون هذا الصداع شديد جدًا في المراحل الأخيرة من السرطان.

الصرع: كثيرًا ما يترافق الصرع مع سرطان الدماغ وخصوصًا في مراحله الأخيرة، حيث تصل نسبة المرضى الذين يصابون بحالات صرع أكثر من ٣٠%.

يعاني مريض السرطان في مراحله الأخيرة من التعب والإرهاق الدائم مع عدم القدرة على بذل أي مجهود.

الدوار والإغماء: يتعرض مريض سرطان الدماغ في المراحل الأخيرة إلى الدوار الذي يترافق مع الإغماء وذلك بسبب زيادة ضغط الدم، الذي يؤدي إلى نقص التروية.

ضعف البصر: عند وصول سرطان الدماغ إلى مراحله الأخيرة، عندها يمكن أن يتعرض المريض لفقدان البصر الجزئي أو الكلي.

تقلبات المزاج والتركيز: غالبًا ما يعاني مريض سرطان الدماغ من تشويش الفكر وقلة التركيز المترافق من نقص كبير في الذاكرة.

الأعراض التي تتعلق بمكان وجود الورم في الدماغ: حيث تختلف الأعراض بحسب اختلاف موقع الورم كما يلي:

الأعراض المترافقة مع وجود الورم في الجزء الأمامي من الدماغ:

حيث يعاني المريض من صعوبة كبيرة في تحرك العضلات في أحد جوانب الجسم، وكذلك صعوبة في الكلام وفقدان حاسة الشم.

الأعراض المترافقة مع وجود الورم في الجانب الصدغي من الدماغ: حيث يعاني المريض من مشاكل في الذاكرة قصيرة الأمد، بالإضافة إلى مشاكل في السمع والنطق.

الأعراض التي تترافق مع وجود الورم في الجانب الجداري من الدماغ: حيث يعاني المريض من صعوبة في الكتابة والقراءة والاستيعاب والفهم.

الأعراض المترافقة مع وجود الورم في الجانب الخلفي من الدماغ: حيث يعاني المريض من مشاكل كبيرة في الرؤية، بالإضافة إلى عدم قدرة المريض على تحديد الأحجام والألوان.