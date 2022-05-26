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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

متحف متنقل.. طائرة مميزة تكريماً للأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا.. شاهد

طائرة مميزة تكريماً
طائرة مميزة تكريماً لـ دييجو مارادونا

في إطار تكريم الأسطورة، دييجو مارادونا، أعلنت  شركة أرجنتينية عن طائرة مخصصة لإحياء ذكراه تشبه المتحف المتنقل الذي يحمل صورته من الخارج، حيث يظهر علي جسم الطائرة يقبل كأس العالم. 

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وقامت الشركة بتمويل الطائرة «تانجو دي.10.إس» بسعة «12 مقعداً»، لتكون متحفا طائرا تكريما للاعب الراحل الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 وتوفي بنوبة قلبية في نوفمبر عام 2020.

ويتضمن جناحي الطائرة الأرجنتينية صورتين للهدفين اللذين أحرزهما مارادونا في الانتصار 2-1 على إنجلترا في دور الثمانية في 1986م.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيف آند جيت للتكنولوجيا المالية، جاستون كولكر لرويترز: «أنا عاشق لمارادونا، وأحد أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يشاهدون مقاطع فيديو لدييجو قبل أن أخلد للنوم». 

وأضاف «كولكر»: «هذا يعد أول كأس عالم بدون مارادونا، وربما الأخيرة مع ليونيل ميسي. قلت؛ لذا أردت أن أصنع طائرة دييجو، وأطلقنا عليها تانجو دي.10.إس».

ولفت في حفل كشف النقاب عن الطائرة بحضور لاعبين سابقين من المنتخب المتوج باللقب: «عندما شاهد زملاء مارادونا ذلك، كانوا مندهشين، لقد تأثروا بالطائرة». 

رحلة الطائرة واستفادة المشاهدين 

تتمثل خطة شركة الطيران في تحليق الطائرة حول الأرجنتين، وفي نهاية المطاف إلى قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم في نوفمبر 2022.

وسيتمكن المشجعون من الصعود إلى الطائرة وترك رسالة لمارادونا في قمرة القيادة، إضافة إلى التفاعل مع اللاعب الراحل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورؤية تذكارات منه ومن لاعبي منتخب 1986.

كما ستكون الطائرة متاحة للتأجير الخاص قبل طرحها في مزاد خيري.

ابنة مارادونا تعلق: ممتنة لكل هذا الحب الكبير لوالدي 

من جانبها، علقت  دلما ابنة مارادونا، قائلةً: «لا يمكننا تصديق مدي هذا الحب الكبير لأبي، ويجلني أمتن كثيراً، ولا يمكنني تخيل إلى أي مدى سيأتي المشجعون؟ بقدر ما ستذهب الطائرة».

مزاد مقابل 8.9 مليون دولار لقميص مارادونا

وأقيم الأسبوع الماضى، مزاد علني لقميص مارادونا الذي ارتداه في مباراة إنجلترا التي أقيمت في ربع نهائي بطولة كأس العالم 1986 مقابل 8.9 مليون دولار .

وعرض ستيف هودج، لاعب نوتنجهام فورست السابق، قميص استبدله مع مارادونا عقب المباراة الشهيرة في مزاد علني، بعدما تواجدت هذه القطعة في المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر لأكثر من 20 عاماً.

 

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