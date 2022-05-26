مياه سوهاج تستطلع أراء 200 من المواطنين بجرجا للتعرف على جودة الخدمات

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمدينة جرجا الجارى بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والذى شارك بها مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وأضاف أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لـ 50 مشترك من أهالى المدينة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وإنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وتعريفهم بالخدمات التى تقدمها الشركة وتوعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار هذا بالإضافة إلى الدفع بسيارة استقبال الشكاوى المتنقلة لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها وتحقيق رضا المواطنين.