جامعة عين شمس تعرض فيلم وتين لتسليط الضوء على دور الأب

بحضور نقيب الإعلاميين..

اختتم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس فعاليات "تحكيم مشروعات التخرج والإنتاج الإعلامي والصحفي لطلاب القسم لعام ٢٠٢٢"، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام. يأتي ذلك برعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة، وا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف وتنسيق ا.د دينا فاروق أبو زيد رئيسة قسم علوم الاتصال والإعلام بالكلية ومديرة المركز الإعلامي بالجامعة ، وحضور وإشراف فني ا.د هبة شاهين أستاذ الإعلام، رئيس لجنة قطاع الإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،وبحضور عدد كبير من خبراء الصحافة والإعلام وأساتذة التخصص .

وعرضت كلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس، مشاريع تخرج الفرقة الرابعة، بقسم الإذاعة والتلفزيون، وكان من ضمنها فيلم "وتين" الذي يعني شريان مد الدم من القلب لباقي الجسم، لتجسيد معاناة دور الأب كونه يضخ الدم لأفراد أسرته ومسئوليته وطاقته تجاهم وتحمل الصعاب عنهم من خلال ثلاث قصص مصورة حقيقية.

يبدأ الفيلم بعرض اول قصة حقيقية مؤثرة لأبعد مدى، وجاءت القصة الأولى، والتي تمني فيها حارس عقار، من الله ان يرزقه بطفل بعد خمس سنوات حاول فيها هو وزوجته، وذلك بعد محاولتين فشلتا وأسفرتا عن وفاة المولود حتي رزقهما الله ببنت بعد عناء وتدور أحداث تلك اللقطة حول شعور عدم وجود ابناء فهم زينة الحياة الدنيا.

وثاني قصة تجسد دور أب عظيم بسبب قيامه بدور الأب والأم في نفس الوقت، بعد ان فارقت زوجته و ابنته الحياه في حادث سياره اليم اسفر عن اصابه ابنه الاخير بالشلل وفقدان الحركة، والذي قام بمراعاته وتولي امره وحيدا دون كلل او ملل من تحمل الصعاب.

وجاءت القصه الثالثه برصد دور الاب الذي يقوم بعمل الأبوين بعد وفاة زوجته التي تركت ابنها زي الخمس سنوات، ليحن عليه بحنان امه المتوفيه كما ان وجدت.

وناقشت اللجنة فيلم التخرج برئاسة، رئيس القسم أ.د دينا ابو زيد ، الدكتور طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ نقيب الإعلاميين ، الإعلامية القديرة سلمى الشماع، فاطمة شعراوى مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالجريدة ، ا.د هبة شاهين رئيس لجنة قطاع الاعلام بوزارة التعليم العالي ، د . رشا قمحاوى الأستاذ المساعد بالقسم ، والمشروعات من إشراف كلا منإسراء محمد و إنجى فتحى و مى زايد وسارة محمد وهند على وإنجى مجدى …

وافاد طارق سعده، نقيب الاعلاميين و عضو مجلس الشيوخ، ان الفيلم علي عتاب الاحترافيه والتميز، مضيفًا ان كان علي درجة عاليه من التأثر مضيفا ان اعمال المونتاج و التصوير رائعة.‎



واشاد نقيب الاعلامين، بفريق عمل مشروع وتين، والقائمين علي المونتاج والتصوير وعلي رأسهم مسؤول المونتاج بالفيلم الطالب محمد الفقي، لما له من دور كبير في خروج المحتوي الي النور وتقديمه بشكل لافت باتخاذه لقطات مؤثرة ومعبره بشكل كبير لدور الاب في رفع العبء عن الأسرة وتحمل الصعاب مستخدما احدث وسائل المونتاج للخروج بمحتوى لائق.



واضاف سعده، ان للمونتاج دورا كبيرا في خروج المواد المصورة بشكل رائع وجذاب ليلفت الانظار، فالبرامج المتخصصة في تعديل ودمج مقاطع الفيديو والصور اصبحت لغة العصر ولابد من التطوير بشكل مستمر للوصول الي افضل النتائج .