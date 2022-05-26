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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في أحدث ظهور.. أحمد حسن يتألق ببذلة كلاسيكية

احمد حسن
احمد حسن

نشر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، صورًا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

وظهر أحمد حسن بإطلالة كلاسيك مرتديا بذلة أنيقة باللون الكحلي، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. 

 

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.
 

ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.
 

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢٦_١٦٢٢١٣
أحدث ظهور أحمد حسن إطلالة كلاسيك منتخب مصر السابق قائد منتخب مصر موقع تبادل الصور والفيديوهات

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